Un texte de Lyssia Baldini

La grippe espagnole a été l'une des maladies les plus meurtrières et répandues dans le monde. Surnommée la « grande tueuse », elle s'est tout d'abord propagée en Europe puis s'est ensuite transportée vers le Canada, la première à voyager internationalement.

La grippe arrive au Canada lors du retour des soldats au pays à la fin de la Première Guerre mondiale. Puis, c'est par voie ferroviaire qu'elle traversera le pays et se rendra en Alberta.

En 1918, les Albertains voient une mystérieuse maladie ravager l'Europe, qui arrive ensuite au Québec pour se propager à travers le Canada, et ce, majoritairement par train. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

C’est le 100e de la grippe. Et c’est une histoire qu’on ne connaît pas vraiment bien. On en a entendu parler, mais en terme de chiffres et de personnes affectées en Alberta, je crois qu’il reste beaucoup à apprendre Barbara Hilden, coordonnatrice des expositions

« On a fait appel aux artistes pour qu'ils s'inspirent de la grippe espagnole et présentent leur vision de la maladie », Barbara Hilden. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

La coordonnatrice, Barbara Hilden, a voulu rendre l'exposition frappante et accessible à tous. Elle a voulu ramener les Albertains en 1918 : un monde sans communications et où aucune information n'était vraiment accessible.

On ne savait pas vraiment ce qui se passait, les gens mourraient, mais on ne comprenait pas pourquoi et comment. Barbara Hilden, coordonnatrice des expositions

L'exposition est divisée en plusieurs pièces, représentant différents concepts. On retrouve par exemple un wagon qui illustre la façon dont le virus s'est majoritairement propagé.

« Nous avons aussi différentes pièces d’artistes qui parlent de la maladie » Grace McNeely, interprète historique. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Une autre section présente des oeuvres brodées représentant des molécules de divers virus qui existent dans le monde.

Plusieurs artistes ont brodé des molécules de différentes maladies pour les comparer avec celle de la grippe espagnole. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Les gens peuvent se promener dans la galerie avec un petit disque brodé et comprendre comment un virus se propage. Grace McNeely, interprète historique

L'artiste Stephanie Medford a recréé la molécule de la grippe espagnole, en papier maché. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Dans l'ensemble, Barbara Hilden a voulu illustrer à travers les oeuvres, différents endroits et événements spécifiques à l'Alberta. Elle a voulu également parler de la propagation de la maladie, des moyens de la prévenir et de la guérison.

La grippe espagnole a fait avancer les pratiques médicales de l'époque. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Les expositions de la galerie Borealis ont comme objectif de parler de l'Alberta, de ce qui a marqué la province et de ce qui définit les Albertains, tout en les connectant au reste du monde.

Plus de 4000 Albertains sont décédés, la plupart en moins de 4 mois. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

L'exposition In Flew Enza: The Spanish Flu comes to Alberta est présentée à la galerie Borealis, au Federal Building, jusqu'au 13 janvier 2019.