Tom Osborne a présenté mardi sa mise à jour économique d’automne. Le déficit de la province a été révisé à 547 millions de dollars. Il y a huit mois, le déficit anticipé pour le présent exercice financier se chiffrait à 683 millions de dollars.

Terre-Neuve-et-Labrador n’a pas encore pris le tournant vers la santé financière, mais ce tournant est clairement en vue , illustre le ministre Osborne.

Prix du pétrole

Le prix du pétrole et un taux de change plus favorable que prévu entre les devises canadienne et américaine expliquent la hausse des revenus de Terre-Neuve-et-Labrador, à mi-chemin de cet exercice financier, explique le ministre Osborne.

Lorsque le budget a été déposé en mars, le gouvernement prévoyait que le baril de pétrole Brent se transige à 63 $ américains, en moyenne.

Depuis, le pétrole Brent s’est négocié bien au-delà, s’élevant même à 86 $ américains cet automne.

Chaque hausse d’un dollar du baril de pétrole se traduit par des revenus additionnels de 19,9 millions de dollars pour la province, selon le ministère des Finances.

Le Parti libéral de Terre-Neuve-et-Labrador tentera de se faire réélire dans moins d’un an. Une élection provinciale est prévue pour l’automne 2019. Le ministre Osborne n’a pu s’empêcher mardi de décocher des flèches en direction de l’ancien gouvernement conservateur, qu’il accuse d’avoir placé les libéraux dans cette situation financière difficile, en grande partie à cause du mégaprojet hydroélectrique Muskrat Falls.

Environ 30 % de la dette de la province est attribuée à ce projet, explique Tom Osborne.