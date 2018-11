Un texte de Louis Gagné

« Le Salon de jeux est un locataire très important qui génère 500 000 personnes et plus d'achalandage annuel », souligne le président fondateur et chef de la direction de Trudel Alliance, William Trudel.

« Donc la perte financière, c'est une chose, une entreprise immobilière comme la nôtre peut traverser une telle situation, mais c'est la perte d'achalandage pour la propriété [qui pourrait poser problème] », précise-t-il.

William Trudel et son frère, Jonathan, ont réagi mardi à la volonté du gouvernement Legault de déménager le Salon de jeux dans un secteur plus favorisé que celui de Vanier.

Un locataire qui génère un achalandage de 500 000 personnes, tous les commerçants en bénéficient. William Trudel, président fondateur et chef de la direction de Trudel Alliance

Démarche légitime

Les promoteurs croient qu’il est légitime de se demander si l’établissement est situé au bon endroit. Ils disent appuyer la démarche du gouvernement, mais estiment faire partie de la solution et non du problème.

Les frères Trudel avaient convoqué les médias pour présenter leur démarche visant à réinventer Fleur de Lys. Selon eux, les améliorations qu’ils souhaitent apporter au centre commercial, notamment une offre d’hôtellerie et un plus grand choix de restaurants, sont « tout à fait en lien avec la vocation de Loto Québec ».

À une journaliste qui lui demandait si Fleur de Lys serait en mesure d’accueillir un casino comme celui voulu par le gouvernement caquiste, William Trudel a répondu ainsi :

« Nous avons de 2,5 millions de pieds carrés de disponibles de terrain, alors, vous me poser la question: "Est-ce qu'il y aurait de la place pour un casino?" C'est pas à nous de déterminer ça, mais il y a de la place. »

Avec la collaboration de Fanny Samson