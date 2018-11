Depuis trois décennies, les grands médias américains basaient leurs prédictions sur des sondages menés à la sortie des urnes (exit polls) par la firme Edison Research, au profit du National Election Pool, composé de l’agence Associated Press (AP) et des réseaux CNN, CBS, NBC, ABC et Fox.

Cette année, AP et Fox ont cependant décidé de faire cavalier seul. Ils ont conclu un partenariat avec l’organisme de recherche NORC de l’Université de Chicago pour développer un autre outil visant à prédire le résultat, basé sur une méthodologie différente.

Les deux médias affirment avoir décidé de créer leur propre système, baptisé VoteCast, après l’élection présidentielle de 2016, où ces sondages ont surestimé l’appui populaire obtenu par les démocrates, confirmant une tendance révélée lors de précédents scrutins.

« C’est un problème depuis longtemps », a commenté un consultant du réseau Fox, Arnon Mishkin, en expliquant l’approche retenue lors d’un congrès de sondeurs, en mai. « Ça s'est exacerbé jusqu’à un certain point ces dernières années, mais ça existe depuis toujours. »

La directrice générale d’AP, Sally Buzbee, affirme que le déclic s’est produit lors de la dernière présidentielle, lorsqu’il est devenu clair que Donald Trump allait l’emporter, malgré le fait que les sondages à la sortie des urnes avançaient une victoire de son adversaire Hillary Clinton.

Mme Buzbee, qui dirigeait le bureau de Washington de l’agence de presse, raconte avoir rapidement ordonné à son personnel de ne plus tenir compte des résultats de ces sondages, et AP a été le premier média d’envergure à annoncer la victoire surprise de M. Trump.

Ce fut un moment de grande réflexion, qui m’a indiqué que nous devions essayer de voir si nous pouvions utiliser une autre option à l’avenir. La directrice générale d’AP, Sally Buzbee

Des électeurs votent ou se préparent à voter à Des Moines, en Iowa. Photo : Getty Images/Joshua Lott

Qu'est-ce qui a changé?

Traditionnellement, les sondages à la sortie des urnes d’Edison Research s’appuient sur une vieille méthode, utilisée pour une première fois en 1972, puis imitée par d’autres réseaux avant qu’ils ne se regroupent entre eux, en 1989.

Ce système est essentiellement basé sur des questionnaires que des sondeurs postés à la sortie de bureaux de scrutin soumettent à des électeurs. En 2016, 85 000 électeurs répartis dans 1000 bureaux de scrutin ont répondu aux questions des sondeurs, qui les pondèrent par la suite.

Quelque 16 000 entrevues téléphoniques ont aussi été réalisées en parallèle, afin de joindre des électeurs qui ont voté par anticipation.

Les résultats commençaient à être traités en après-midi, pendant que des gens continuaient de voter, mais étaient recalibrés au fur et à mesure que d’autres questionnaires étaient remplis. Ces résultats étaient soumis par vague aux réseaux, qui les analysaient ensuite à l’interne, en les combinant par exemple à des tendances historiques, avant de faire leurs propres prédictions.

Le système VoteCast qu’utiliseront AP et Fox ne s’appuiera pas sur ces questionnaires. Il repose plutôt sur trois composantes distinctes :

un sondage téléphonique et en ligne auprès d’un échantillon aléatoire d’électeurs inscrits sur les listes électorales de 25 États;

un vaste sondage d’électeurs à l’affiliation politique connue provenant d’un panel constitué de manière probabiliste (i.e. représentatif de la population)par NORC;

un sondage encore plus important effectué auprès d’un échantillon non probabiliste de volontaires ayant accepté d’être interrogés en ligne dans les 50 États.

NORC entend interroger pas moins de 120 000 électeurs à l’aide de l’une ou l’autre de ces méthodes, soit environ 20 000 de plus qu’Edison Research.

À Carmel, en Indiana, des électeurs votent dans une caserne de pompiers. Photo : Getty Images/Aaron P. Bernstein

Mieux évaluer les résultats du vote par anticipation et le niveau d'éducation des électeurs

NORC croit que cette façon de faire lui permettra de mieux mesurer les votes des électeurs non blancs, des jeunes, et des électeurs qui ont un diplôme d’études collégiales, tous plus susceptibles de voter démocrates, dont le poids aurait été surestimé par les sondages à la sortie des urnes lors des précédents scrutins.

Cette approche s’appuie notamment sur une théorie selon laquelle les électeurs plus enclins à voter républicains répondent moins aux questionnaires soumis par les sondeurs, notamment les personnes âgées. Elle vise aussi à mieux mesurer le résultat du vote par anticipation, qui est en hausse depuis des années.

Edison Research a aussi légèrement changé son approche en vue des élections de mi-mandat. Ses questionnaires ont été modifiés dans le but de mieux mesurer le niveau d’éducation des répondants et de les traiter en conformité avec les données du recensement.

Depuis l’élection de M. Trump, le niveau d’éducation est de plus en plus considéré comme un indicateur-clé des intentions de vote, particulièrement chez les blancs : ceux qui ont au moins un diplôme d’éducation collégiale sont beaucoup plus susceptibles de voter démocrate.

Un sondage NPR/PBS NewsHour/Marist publié jeudi dernier a conclu que les démocrates ont une avance de 9 points chez les blancs qui ont un au moins un diplôme d’études collégiales. Chez ceux qui n’ont pas ce niveau d’éducation, les républicains menaient par 33 points.

L'approche NORC à fait ses preuves

La nouvelle approche développée par NORC pour AP et FOX a été utilisée lors d’élections pour le poste de gouverneur au New Jersey et en Virginie l’an dernier, et pour une élection sénatoriale en Alabama.

Elle a permis de prédire correctement les trois résultats, et les votes des électeurs des deux partis ont été prédits correctement à l’intérieur d’une marge d’erreur de 4 points de pourcentage.

Les résultats de NORC seront notamment utilisés par le Washington Post et le Los Angeles Times ce soir.

Le responsable du bureau de Washington du L.A. Times, David Lauter, précise toutefois que les résultats d’Edison Research seront publics, et qu’ils pourront donc être comparés avec ceux du VoteCast de NORC.

« Nous nous sommes dit, c’est une façon différente de le faire. La vieille méthode avait clairement des défaillances. Donnons une chance [à la nouvelle approche] et nous allons voir comment ça fonctionne », a-t-il commenté.