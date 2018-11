Avec les informations de Thomas Deshaies

Interpellé par un cycliste sur la sécurité routière en séance tenante, le maire s'est dit consterné par le trop grand nombre d'automobilistes imprudents sur les routes.

Le maire a d’ailleurs cité en exemple la vitesse effectuée sur des portions de route précis, notamment sur la route 111, qui mène vers le secteur de Val-Senneville.

J’ai utilisé plus tôt l’expression « rampe de lancement », notamment pour les gens qui partent parfois en prenant un élan et sont déjà rendus à la hauteur de l’usine Uniboard. Ils roulent à plus de 70 km/h , soutient-il.

Les campagnes de radar de la Sûreté du Québec ont déjà mesuré des vitesses de 99 km/h. Ça n’a pas de bon sens. Les gens doivent prendre conscience de la vitesse à laquelle ils circulent sur nos rues. Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil

Le maire déplore que malgré les efforts déployés afin de sensibiliser les automobilistes, il soit encore si courant d'être témoin de cas de conduite dangereuse.

Le conseil municipal s'est d'ailleurs engagé à analyser la situation de l'intersection du chemin Sullivan et de la rue Germain, dont la conception est jugée dangereuse par certains citoyens.