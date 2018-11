En temps normal, lorsque quelqu’un fait appel à la Commission des droits de la personne, le personnel de la Commission communique avec le plaignant pour évaluer les motifs de sa plainte. S’ils apparaissent raisonnables, une enquête est entreprise et l’on tente d’aider les parties impliquées à collaborer pour résoudre les différends.

Dans ce cas-ci, l’agent de la Commission recommande que le dossier soit soumis à une enquête publique « directement », « sans enquête ou rapport d’investigation », peut-on lire dans un document obtenu par CBC.

Allégations de discrimination

L’année dernière, au moins deux agents de la Police régionale d’Halifax se sont dit victimes de discrimination parce qu’ils ont reçu un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique.

L’agent Mark Long est policier depuis plus de 15 ans. Photo : Université Dalhousie

L’agent Mark Long affirme que sa paie a été réduite après s'être absenté pour des raisons de santé mentale, en raison du stress auquel il avait été soumis au travail. Trois médecins ont diagnostiqué au policier un syndrome de stress post-traumatique.

L’agente-détective Debbie Carleton dit quant à elle que le service policier d’Halifax a accepté de payer son traitement pour le syndrome de stress post-traumatique hors de la province, sur recommandation d’un médecin. Elle affirme que son employeur lui a plus tard dit de payer elle-même ses traitements, lorsque les symptômes sont réapparus.

Les allégations des policiers Long et Carleton feraient probablement partie des questions examinées par un éventuel comité d’enquête, si la Commission des droits de la personne accepte la recommandation qui lui est faite par l’un de ses agents.

C’est la complexité du dossier et les conséquences importantes qu’une décision à ce sujet pourrait avoir qui incitent l’agent de la Commission à demander que l’on saute certaines étapes pour lancer le plus tôt possible une enquête publique.

Parmi les autres raisons citées pour cette recommandation, on note la nécessité d’étudier en profondeur la convention collective entre la Police régionale d’Halifax et le syndicat qui représente ses agents, ainsi que l’intérêt public en général.

Les parties impliquées ont environ un mois pour donner leur avis sur cette recommandation. Par la suite, les commissaires auront à voter pour décider si une commission d’enquête doit être créée.

Avec les informations de Brett Ruskin, CBC