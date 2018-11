Personnaide fermera ses portes d'ici la fin novembre après 27 ans d'activités, car on est incapable d'offrir aux préposés aux bénéficiaires le même salaire que celui qui est offert dans le réseau de la santé. Une situation qui trouble la ministre.

« La ministre de la Santé et des Services sociaux veut réexaminer ces situations pour être en mesure de servir tout le monde. C'est sûr qu'il y a une tarte, un budget au gouvernement du Québec et on ne peut pas dépasser le budget. En même temps, je crois qu'il serait bon d'examiner cette situation en particulier », a-t-elle dit au micro de Par ici l'info.

Mme Blais souhaite entrer en contact avec la direction de l'organisme afin de voir les possibilités.

Personnaide offre des services de maintien à domicile à une centaine de personnes dont plusieurs sont handicapées.

