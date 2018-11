Les familles de Kingston attendent trop longtemps à toutes les étapes du système de santé que ce soit par la difficulté d'accès aux médecins de famille, le temps d'attente dans les hôpitaux bondés ou encore les délais pour pouvoir consulter un médecin spécialiste, selon la chef de l'opposition officielle à Queen's Park, Andrea Horwath.

J’ai des problèmes de mâchoire et je vis avec de la douleur au quotidien. J’ai réussi à me trouver un médecin de famille à Brockville, à 45 minutes de route de chez moi. Je dois prendre des jours de congé pour le consulter. C’est éprouvant , dit Kathryn Hay, une résidente de Kingston.