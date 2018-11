Un texte de Stéphane Bordeleau

Selon le ministère des Transports du Québec, ces « entraves exceptionnelles » doivent permettre la destruction d’une section de l’ancienne autoroute 15 nord qui culmine à plus de 25 mètres de haut.

Il s’agit des plus importantes entraves routières qu’on ait vues jusqu’ici sur le chantier de l’échangeur Turcot, précise le MTQ.

L'autoroute 20 sera complètement fermée dans les deux directions ainsi que l'autoroute 15 nord pour permettre la démolition des structures de l'ancien échangeur Turcot. Photo : Radio-Canada/Ministère des Transports du Québec

Dans le secteur de l'échangeur Turcot : Fermeture complète de l'autoroute 20 ouest de jeudi soir 23 h 59 jusqu’à mardi matin 5 h Les automobilistes qui arrivent du centre-ville via l’autoroute Ville-Marie ne pourront pas se rendre dans l’ouest de l’île de Montréal en demeurant sur l’autoroute 20 ouest. Pour se rendre dans l’ouest via le réseau autoroutier, ils devront emprunter l’autoroute Décarie vers le nord jusqu’à la 40 ouest, un itinéraire déjà très achalandé en temps normal. Fermeture complète de l'autoroute 20 est de vendredi soir 22 h 30 jusqu’à mardi matin 5 h Les automobilistes en provenance de l’ouest de l’île de Montréal ne pourront plus accéder au centre-ville pendant toute la fin de semaine, et jusqu'à mardi matin. Fermeture complète de l'autoroute 15 nord de vendredi soir 23 h 59 jusqu’à lundi matin 5 h Les automobilistes en provenance du pont Champlain, de l’île des Sœurs et du sud-ouest de Montréal qui désirent monter vers le nord en empruntant l’autoroute 15 ne pourront le faire. Ils ne pourront se diriger que vers le centre-ville via l’autoroute Ville-Marie. Fermeture de nuit de la bretelle menant de l'autoroute 15 nord à l'autoroute 20 ouest De vendredi 23 h 59 jusqu'à samedi 9 h

De samedi 20 h jusqu'à dimanche 10 h

De dimanche 20 h jusqu'à lundi 5 h

Des conditions de circulation très difficiles sont à prévoir sur le réseau autoroutier durant cette période, particulièrement le vendredi et le lundi. Ministère des Transports du Québec

Interdiction de camionnage aux heures de pointe

Les camions de livraison contribuent grandement à la congestion routière. Photo : Radio-Canada

En plus des fermetures dans l'échangeur Turcot, les véhicules lourds de plus de trois essieux seront interdits le vendredi 9 et le lundi 12 novembre, de 5 h à 9 h le matin et de 15 h à 18 h en fin d'après-midi, aux endroits suivants :

Autoroute 20 entre les échangeurs Saint-Pierre et Turcot;

Route 136 entre l'autoroute 10 et l'échangeur Turcot.

Des mesures d'atténuation

La fréquence des trains de banlieue des lignes Candiac et Hudson-Vaudreuil sera augmentée le 9 et le 12 novembre. Photo : Radio-Canada/Francis Labbé

Pour atténuer les impacts de la fermeture prolongée de ces deux artères névralgiques, le MTQ a prévu une série de mesures d’atténuation.

Pour faciliter l’accès des usagers au centre-ville en provenance de l’ouest, le passage sera gratuit sur les lignes de trains de Vaudreuil-Hudson et de Candiac.

Pour absorber ce surplus de voyageurs sur ces lignes déjà très achalandées, exo ajoutera 14 départs hors des heures de pointe sur la ligne Vaudreuil-Hudson. Il est à noter que ces trains supplémentaires ne s’arrêteront qu’aux gares Dorval, Vendôme et Lucien-L'Allier.

À noter que la gratuité des trains et les départs supplémentaires ne seront en vigueur que le vendredi 9 novembre et le lundi 12 novembre.

Stationnement incitatif et navette gratuite

De plus, 200 places de stationnement seront disponibles au centre commercial Les Jardins, tout près de la gare Dorval. L’accès à la gare se fera via un parcours piétonnier protégé sous l’autoroute 20.

Une navette gratuite sera disponible aux heures de pointe entre le terminus d’autobus Châteauguay et la gare de Sainte-Catherine, sur la ligne de train de Candiac.

À Montréal, les circuits d’autobus 1 (secteur Haut-Saint-Laurent) et 28 (secteur Sud-Ouest) seront détournés vers le métro Angrignon. Ces autobus se rendent normalement au terminus Mansfield à Montréal. Des titres de transport gratuits pour le métro seront par ailleurs remis aux usagers de ces lignes.

Des mesures pour les employeurs

Aux entreprises situées près des travaux ou dont les employés doivent emprunter l’échangeur Turcot, le ministère des Transports propose la distribution de titres de transport gratuits aller-retour pour les journées du 9 et du 12 novembre, chaque titre permettant un accès gratuit aux réseaux de train, de métro et d’autobus de la région métropolitaine. Les employeurs intéressés avaient cependant jusqu’au 2 novembre pour en faire la demande.

Démolition de l’ancienne structure

Les anciennes structures de l'échangeur Turcot s'élèvent à plus de 25 mètres de haut à certains endroits où les nouvelles voies côtoient de très près les anciennes. Photo : Radio-Canada/Ministère des Transports du Québec

Selon le ministère des Transports du Québec, la démolition de l’ancienne section de béton de l’autoroute 15 nord est une opération complexe et très délicate qui nécessite du temps et des précautions.

La structure à détruire a plus de 25 mètres de haut, et elle enjambe les nouvelles voies de l'autoroute 20 ainsi que le corridor ferroviaire principal du Canadien National.