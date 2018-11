De son vrai nom Tanguy Haesevoets, Témé Tan est né en République démocratique du Congo et a grandi entre Kinshasa et Bruxelles. Grand voyageur, il a notamment fait des études en littérature hispanophone et en histoire du flamenco en Andalousie, puis bourlingué au Japon. Aujourd’hui, c’est le Québec qui le séduit.

« Je suis honoré de remporter ce prix au Québec », dit-il à la chroniqueuse Catherine Richer, de l’émission Le 15-18. « Ce prix me rapproche du Québec, et je le vois même comme une occasion de poser les fondations d’une nouvelle aventure ici. Je veux m’établir chez vous pour quelque temps. »

À écouter : La chronique de Catherine Richer à l'émission Le 15-18

Son histoire d’amour avec la musique québécoise a commencé à l’adolescence, par l’entremise d'une amoureuse belge qui écoutait assidûment Jean Leloup. « J’ai tellement écouté I lost my baby et surtout Je joue de la guitare, dans sa version longue, avec beaucoup de passages improvisés », dit-il.

Le Québec n’a donc pas fini d’entendre parler de Témé Tan.

« Son premier album, intitulé Témé Tan, a fait l’unanimité auprès des membres du jury international, qui ne tarissaient pas d’éloges à son égard », dit le communiqué de l'équipe du prix Rapsat-Lelièvre. « L’univers mélodieux et personnel de l’artiste belge aux racines congolaises s’est démarqué auprès des spécialistes du domaine de la musique. Ils ont relevé le caractère moderne de sa musique métissée aux influences africaines, sa voix d’une haute virtuosité, ainsi que la qualité des textes et de la production de l’album. Les membres du jury international ont aussi souligné la personnalité attachante de l’artiste et le potentiel de rayonnement de l’album au Québec. »

Le prix Rapsat-Lelièvre est le fruit d’une entente de coopération entre le gouvernement du Québec et celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il vise à encourager le rayonnement de la langue française ainsi qu’à stimuler la production et la diffusion de disques de chansons francophones tout en favorisant les échanges entre le Québec et la Belgique francophone.