Avec les informations de Jocelyn Corbeil

En trois matchs, le joueur de centre a marqué un but en plus de récolter six passes.

Sa performance a aidé son équipe à remporter trois matches sur la route et permis aux Huskies de se hisser au sommet du classement général du circuit Courteau.

Abbandonato occupe maintenant le deuxième rang des meilleurs marqueurs avec une récolte de 32 points en 19 matchs.