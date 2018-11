En tant que Fureteuse fransaskoise, je voulais vraiment aller à Bellegarde, mais je n'avais pas encore d'histoires précises à couvrir. J'ai donc fait un appel à tous pour que des membres de la communauté et des amis me suggèrent des endroits à visiter et des gens à rencontrer dans cette région du sud de la Saskatchewan. Je peux vous dire que je ne me suis pas ennuyée.