Un an plus tard, en pleine crise des opioïdes, les Bergers accueillent dans La Roulotte deux fois plus de visiteurs que prévu — et trois fois plus lors de la semaine de l’émission des chèques, soit jusqu'à 180 consommateurs par jour.

L'organisme leur fournit du matériel stérile. Le but de La Roulotte n'est pas d'encourager la consommation de drogue, mais plutôt de permettre aux toxicomanes de s'injecter dans des conditions plus sécuritaires que dans la rue.

C'est la cochonnerie qu'ils mettent dans les drogues. Beaucoup plus de carfentanil, puis toutes sortes d'affaires, caféine, amphétamines, et là ton cerveau vient tout mélangé. Surviennent alors les surdoses. Sept par jour en moyenne dans La Roulotte , explique Louise Beaudoin, infirmière coordonnatrice de La Roulotte des Bergers de l'espoir.

Elle ajoute que certains consommateurs de drogue par voie intraveineuse montrent des signes de détresse à peine quelques secondes après s'être injectés.

C'est instantané, parce que c'était trop fort. Ils viennent les lèvres bleues, grises. Puis ils tombent. Deux clients ont rendu l'âme à l'hôpital , mentionne l’infirmière.

Louise Beaudoin, infirmière coordonnatrice de La Roulotte des Bergers de l'espoir. Photo : Radio-Canada

C'est certain que c'est triste, mais après tu te dis : “j'en ai perdu un et j'en ai sauvé combien d'autres?” Louise Beaudoin, infirmière coordonnatrice de La Roulotte des Bergers de l'espoir

Une partie des clients acceptent d'être dirigés vers le réseau de la santé pour des traitements, ce qui est une source de motivation pour les intervenants communautaires.

Des consommateurs de drogues dures dans La Roulotte, ce centre d'injection supervisée où les injections sont plus sécuritaires. Photo : Radio-Canada

De plus, une injection de plus dans La Roulotte, c'est potentiellement une seringue de moins dans les rues et les parcs d’Ottawa.

Si tu t’injectes puis que tu es caché quelque part, puis que tu fais une overdose, les seringues traînent à terre. Si tu te dépêches pour faire ça, tu les échappes, tu les laisses là, parce que je vais me faire pogner par quelqu'un. Les seringues restent là partout , raconte Mme Beaudoin.

Ils savent qu'on est des infirmières, mais souvent, tu es leur ami, leur mère, leur travailleuse sociale, tu es tout ce dont ils ont besoin, parce que lorsqu'ils s'attachent à toi, c'est juste toi là. Louise Beaudoin, infirmière coordonnatrice de La Roulotte des Bergers de l'espoir

Le gouvernement Ford a récemment accepté l'existence des centres d'injection supervisée, mais il exige qu'ils déposent de nouvelles demandes d'accréditation et qu'ils soient soumis à des consultations de la collectivité.

C'est demander à des gens qui ne connaissent pas ce qui se passe de donner leur opinion. Je comprends, personne ne veut une piquerie dans sa cour , fait valoir Mme Beaudoin.

La Roulotte des Bergers de l'espoir compte déposer son projet auprès du gouvernement dans les prochaines semaines.

Avec les informations de Martin Robert