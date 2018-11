Né en 1940, Pierre Guyotat a été révélé par Tombeau pour cinq cent mille soldats en 1967, livre qui parle de l’horreur de la guerre d’après l’expérience de l’écrivain, qui a participé à la guerre d’Algérie comme soldat.

Ses œuvres ont presque toujours fait scandale et sont connues pour réinventer la syntaxe. Cependant, depuis une décennie, il écrit des livres plus autobiographiques et qui respectent la grammaire usuelle.

Idiotie, aussi inspiré de sa vie personnelle, revient sur sa vie avant la guerre d’Algérie.

Le prix Médicis étranger est remis au livre Le Mars Club, de l’Américaine Rachel Kushner, traduit de l’anglais par Sylvie Schneitter, alors que le Médicis essai récompense Les frères Lehman, de Stefano Massini, traduit de l’italien par Nathalie Bauer.

L’an dernier, le prix Médicis a été attribué à Yannick Haenel pour Tiens ferme ta couronne.