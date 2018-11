Un texte de Jean-Louis Bordeleau

On était à des années-lumière du développement et on nous y a comme projetés , retrace le chef d'Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho.

C'est pourquoi son Conseil de bande a déjà pris les choses en main. Outre le projet de compostage municipal, le Conseil de bande d'Ekuanitshit prévoit installer des ampoules DEL, moins énergivores, sur les 57 lampadaires du village. Une façon d'économiser de l'argent, précise Adeline Basile, directrice de l'habitation et des immobilisations à Ekuanitshit.

Un projet-pilote de récupération d'eau de pluie, de toits verts et l'installation de bornes de recharges pour voitures électriques s'installent aussi dans la tête des dirigeants d'Ekuanitshit.

Le symbole des Innus d'Ekuanitshit Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Mais ces derniers se préoccupent aussi de la pollution par les individus. Inquiets par exemple de l'arrivée du plastique ou de contaminants chimiques dans leurs vies, les Innus d'Ekuanitshit ont invité une quinzaine de conférenciers pour s'assurer d'un développement harmonieux du territoire.

Parmi eux, Michelle Maloney, originaire de Mingan, a présenté sa façon d'éviter que le vieux cuir, le suède déchiré ou les jeans défraîchis ne prennent le chemin du dépotoir. Comme passe-temps, elle confectionne des sacs à main, des ceintures et d'autres accessoires avec cette matière réutilisable.

On donne une deuxième vie aux vêtements , explique-t-elle, précisant utiliser 95 % de matière recyclée. Seuls les boucles et certains motifs innus, introuvables dans les rebuts, sont achetés neufs.

Secrétaire à la retraite, elle ne cherche pas d'autres clients, mais son ouvrage fait boule de neige. Au début, j'achetais [les tissus] dans les friperies et maintenant, les gens viennent chez moi me les donner.

Élisabeth Raphaël, venue spécialement de Mashteuiatsh pour le colloque, rappelle que l'objectif du zéro déchet était naturel lorsque les Innus vivaient du nomadisme. Dans le temps, on ne gaspillait pas. La nourriture on ne la gaspillait pas.

Les actions et le choix des mots

Le chef des Innus d'Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho, met toutefois en garde contre l'utilisation trop facile de l'expression développement durable .

Il prend l'exemple du barrage hydroélectrique de la Romaine qui a été, selon lui, présenté comme un ouvrage écoresponsable. Tout le monde a dit qu'il fallait créer de l'emploi, du développement, mais beaucoup de monde a été déçu du non-emploi, du non-développement. On ne veut plus faire la même erreur.

Il cite ainsi les forages potentiels dans les fonds marins du Saint-Laurent comme un exemple de mauvais développement à éviter.

Le chef de la communauté innue de Mingan, Jean-Charles piétacho Photo : Radio-Canada

J'entends très souvent les gouvernements dire qu'ils veulent faire du développement durable. C'est rendu qu'un barrage, c'est du développement durable. Nous, on veut revenir à l'essentiel. Jean-Charles Piétacho, chef des Innus d'Ekuanitshit

Il reconnaît que les actions de sa communauté ne peuvent avoir d'impacts si, ailleurs, d'autres n'emboîtent pas le pas.

Si d'ici 50 ans on fait rien, il va y avoir de l'eau dans ma maison, sur le cimetière, dans l'église... Ça me préoccupe, l'ailleurs , confie Jean-Charles Piétacho.

C'est à travers ces échanges-là qu'on va se conscientiser, se sensibiliser et améliorer nos actions. Ce n'est pas évident.

Le chef de la communauté innue de Mingan, Jean-Charles Piétacho au 8e Forum international des ONG à Paris Photo : Jean-Charles Pietacho

Le colloque se termine mardi.

Avec les informations de François Robert