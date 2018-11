Un texte de Thomas Deshaies

Corporation rues principales de Val-d’Or planche depuis plusieurs années sur des projets afin de revitaliser le centre-ville de la municipalité. L’organisme à but non lucratif a pour mandat de stimuler le développement commercial et de revitaliser le centre-ville.

C’est le nouveau guide de développement commercial lancé au début de l’été, ainsi qu’un vaste sondage mené auprès des citoyens, qui a retenu l’attention du jury, selon la présidente de l’organisme, Josette Pelletier.

C’est une très belle marque de reconnaissance, car à travers le Québec, il y a près 50 villes qui participent [au colloque] de la fondation Rues Principales, qui sont un peu comme nos mentors , a-t-elle expliqué.

Josette Pelletier Photo : Radio-Canada

Mme Pelletier estime que le sondage, qui a été répondu par plus de 1000 personnes, est un outil de travail fort pertinent pour les décideurs.

La Ville n’est pas toujours au courant des problèmes, mais là on a la réponse, on a cela sur papier. C’est un document de travail qui aurait dû être fait il y a une secousse , a-t-elle mentionné.

Le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, a souligné le travail de l’équipe de l’organisme lors de la séance du conseil municipal de lundi.

Je suis très heureux qu’on reconnaisse le travail qui est fait par l’administration, les bénévoles de Corporation rues principales. Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil

Travaux de revitalisation

Alors qu’un vaste plan de revitalisation du centre-ville a été dévoilé il y a plus de deux ans, Josette Pelletier espère que des sommes importantes seront prévues dans le prochain budget de la Ville, pour ce projet.

On doit commencer au printemps, c’est supposé passer au budget cette fois-ci. Cette année, on devrait pouvoir faire un bout , a-t-elle affirmé.

L’organisme apportera une attention particulière à collaborer avec la Ville pour que les travaux de revitalisation nuisent le moins possible aux commerçants.