Les bureaux de Rouyn-Noranda, Val-d'Or et La Sarre sont ainsi touchés et seront fermés pour la journée.



Selon les informations de Postes Canada, le STTP mène aussi des grèves dans d’autres régions de l’Ontario et du Québec, ainsi qu’en Alberta.



Les grèves sont terminées à Simcoe, St. Catharines, Welland, Guelph, Fort Erie et Brantford (Ontario).



Plus d'informations suivront.

À lire également : Postes Canada : des retards majeurs à prévoir dans la livraison de colis