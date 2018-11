Un texte d'Agnès Chapsal

La nouvelle mairesse de Cornwall, Bernadette Clement, suit de près l’évolution de la situation dans le pays voisin.

La frontière avec les États-Unis est très complexe dans notre région puisqu'il y a le fleuve, deux ponts, deux provinces et la réserve des Mohawks d'Akwesasne , souligne-t-elle, dans un courriel adressé à Radio-Canada.

L’été dernier, la Ville a brièvement accueilli des demandeurs d’asile au Centre Nav, situé aux abords de Cornwall, à cinq minutes du nord de l’État de New York.

Le gouvernement fédéral avait signé un contrat avec ce centre pour héberger quelques centaines de personnes qui avaient traversé la frontière de façon irrégulière pour entrer au Québec. Il y avait un manque de ressources en ce qui concernait le logement à Montréal. Ils ont donc été hébergés ici pour quelques semaines , poursuit-elle.

Depuis l'arrivée du président Trump au pouvoir en janvier 2017, plus de 30 000 personnes sont entrées illégalement au Canada. Il s’agit essentiellement de ressortissants du Nigeria, d'Haïti, de Turquie, d'Érythrée ou de la Colombie. La grande majorité d’entre eux est arrivée légalement aux États-Unis avec un visa de touriste ou d’étudiant. La plupart du temps, ils ont quitté les États-Unis craignant les nouvelles politiques du président américain en matière d’immigration.

Pour sa part, le président national du Syndicat des douanes et de l'immigration (CIU), Jean-Pierre Fortin assure que la situation aux États-Unis est surveillée de près.

Le fond du problème demeure le même si le gouvernement américain demeure avec la même lignée de pensée , explique-t-il.

D'autres personnes qui résident aux États-Unis et sont détenteurs des permis octroyés par l'ancien président Obama risquent de voir leur permis échu.

Plus de 300 000 personnes détiennent pour l'heure ce type de permis aux États-Unis, selon le chiffre avancé par M. Fortin.

Le gouvernement n’a toujours pas fait d’annonce qu’ils vont engager des agents supplémentaires sur le terrain pour faire face à cette situation-là , regrette M. Fortin.

À titre d’exemple, regardez juste la communauté des gens du Salvador, ils sont environ 195 000 et ces permis-là vont expirer en septembre 2019. Donc pour nous on est à la vieille, et le gouvernement n’a toujours pas fait d’annonce qu’ils vont engager des agents supplémentaires sur le terrain pour faire face à cette situation-là , regrette le président.

Pour sa part, Louisa Veronis, professeure au département de géographie à l'Université d'Ottawa, a plus de réserves sur l'impact des résultats du scrutin sur l'immigration illégale dans la région.

Ça dépend un peu de la politique du Canada. Vu que le Canada a augmenté les taux d'immigration, il se peut que des gens viennent légalement ou par voie légale au Canada plutôt que d'essayer d'aller aux États-Unis où ensuite ils se retrouvent dans une situation où ils voudraient se rendre au Canada. Donc, il y a beaucoup de variables à prendre en compte , explique-t-elle.

Le gouvernement fédéral veut accueillir 330 000 nouveaux arrivants en 2019, puis 340 000 en 2020 et 350 000 en 2021, soit plus d’un million d’immigrants en trois ans.

Selon ces nouvelles cibles, l’immigration annuelle au Canada représentera environ 1 % de la population du pays, avait précisé le ministre canadien de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Ahmed Hussein.