D'autres secteurs de l'ouest de la province verront une accumulation de 5 à 10 centimètres de neige, accompagnée également de forts vents venant du nord.

La région recevra quelques averses de neige mardi après-midi ou tôt en soirée.

Les automobilistes doivent se préparer à ajuster leur conduite au changement des conditions sur la route. Si la visibilité est réduite, il est préférable de ralentir et d'être attentif aux lumières des phares des autres conducteurs.

Quant à savoir pourquoi Winnipeg est épargnée par la neige actuellement, Environnement Canada estime que l'on doit remercier l'autoroute périphérique.

« La nuit dernière, la neige s'est approchée de Winnipeg et a avancé lentement tout au long de la nuit jusqu'à il y a quelques heures à peine. On aurait dit qu'elle a atteint l'autoroute périphérique et a ensuite décidé de se déplacer vers Starbuck », a expliqué Dan Fulton, météorologue à Environnement Canada.