L'établissement de Drummondville est la première unité d'accréditation dans l'histoire de l'entreprise à travers le pays qui est syndiquée. (...) C'est la première unité d'accréditation à être syndiquée en Amérique du Nord ou, en tout cas, au Canada à tout le moins. C'est un bon début et c'est vraiment une percée historique , a affirmé Stéphane Lacroix, directeur des communications et des affaires publiques au syndicat des Teamsters, au cours d'une entrevue avec La Presse canadienne, lundi.

Le syndicat des Teamsters, qui est affilié à la FTQ au Québec, veut convaincre d'autres travailleurs de Dicom de se syndiquer. C'est le début d'une grande campagne, non seulement à travers le Québec, mais à travers le pays , a prévenu M. Lacroix.

La requête en accréditation syndicale vise, pour le moment, une quinzaine de travailleurs de l'établissement de Drummondville.

M. Lacroix rapporte que les travailleurs de Dicom ont contacté le syndicat des Teamsters parce qu'ils étaient mécontents de leurs conditions de travail, particulièrement des salaires.