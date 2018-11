Le lancement d’Opération Nez rouge pour la période des fêtes 2018 sera effectué à Shippagan mardi matin. La Péninsule acadienne sera l’une des régions desservies, de même que la région Chaleur et les villes d’Edmundston et de Saint-Jean.

Un comité travaille à rétablir Opération Nez rouge dans la région de Moncton, mais il n’était pas prêt à l’offrir dès cette année, explique Gaétan Germain, le coordonnateur de l’organisation au Nouveau-Brunswick.

Il y a un comité qui est toujours actif et on devrait procéder à quelques réunions pour pouvoir mettre ça en branle pour l’an prochain si tout va bien.

Il lance d’ailleurs un appel à d’autres régions qui pourraient être intéressées à offrir le service de raccompagnement.

Trouver un maître d'oeuvre

Il faut d’abord que les régions ou les municipalités s’organisent et mandatent un « maître d’oeuvre » qui sera responsable de l’opération chez elles. Dans la Péninsule acadienne, par exemple, ce sont les clubs Richelieu qui assument ce rôle.

Des partenaires, qu’il s’agisse de radios locales, d’entreprises ou de forces policières, doivent ensuite être trouvés pour assurer le succès de l’opération.

Le Nouveau-Brunswick a déjà compté une dizaine d’Opérations Nez rouge sur son territoire. Si leur nombre a diminué, c’est parce que ces opérations exigent la participation d’un grand nombre de bénévoles et que parfois, il y a essoufflement chez ceux-ci.

Gaétan Germain affirme toutefois que les bénévoles sont en général très heureux du service qu’ils rendent. C’est valorisant parce qu’avec Opération Nez rouge, on a le résultat tout de suite. Quand on raccompagne un couple ou des clients à la maison, tout de suite on a la satisfaction du devoir accompli.

Gaétan Germain lors de son intronisation au « temple de la renommée » de l'Opération Nez rouge après une vingtaine d'années de bénévolat au sein de l'organisme. Photo : Radio-Canada/Kassandra Nadeau-Lamarche

Facultés affaiblies par le cannabis

Il ne croit pas, par ailleurs, que la légalisation du cannabis à usage récréatif fera augmenter de façon importante les demandes de raccompagnement. Il s’attend à une hausse modeste.

Les gens qui ont fumé du cannabis, confirme-t-il, peuvent bénéficier du service au même titre que les gens qui ont trop bu.