Au début du mois d'octobre, la Ville, qui était en démarche de consultations, avait indiqué qu'elle souhaitait se doter d'un règlement sur le cannabis d'ici la fin de l'année.

Le maire, Jérôme Landry, estime qu'après analyse la réglementation provinciale semble adéquate. La Loi encadrant le cannabis prévoit entre autres qu’il est interdit de fumer près des écoles ou des centres de santé.

Le maire Landry souligne aussi que le gouvernement de François Legault entend ajouter d'autres restrictions. On va se baser sur cette réglementation-là qui existe déjà au Québec qui est déjà très, très contraignante. On parle de la Loi du tabac qu’on ajoute sur les lieux où il va être interdit de fumer du cannabis.