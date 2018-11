Un texte de Geneviève Proulx

L'an dernier uniquement, les pompiers ont répondu à près de 2500 appels de premiers répondants ce qui représentent la moitié de tous les appels reçus par le service. Une crise de coeur, un AVC, tout ce qui concerne le médical qui n'est pas lié à un feu, une explosion. C'est quand une personne s'effondre au sol, qu'elles ont une urgence vitale , donne en exemple le directeur du Service de protection contre les incendies (SPCIS), Stéphane Simoneau.

Ce dernier évalue qu'il en coûte 125 $ à son service, uniquement pour l'utilisation des véhicules, lorsque les pompiers sont appelés à venir en aider à une personne en danger.

Pour Stéphane Simoneau, il ne fait aucun doute que les pompiers peuvent faire toute la différence. Dans la chaîne des intervenants d'urgence médicale, l'apport des premiers répondants apporte des bénéfices qui sont considérables à la survie des patients et à la sortie plus hâtive de ces gens parce qu'ils ont été pris en charge plus rapidement. Il n'y a aucune somme de réservée pour les premiers répondants pour assurer la continuité, les opérations des équipes médicales. C'est une responsabilité de la santé qui est prise en charge actuellement par la Ville. Ça serait un bon retour des choses d'avoir un retour sur l'investissement au niveau de la santé.

La présidente du comité de sécurité publique à la Ville de Sherbrooke, Danielle Berthold, soutient la demande du directeur du SPCIS. C'est une demande qui est justifiée. On s'est donné, à la Ville, cette obligation d'agir comme premiers répondants. Je pense que ce serait redevable que les différents paliers de gouvernement, surtout le provincial, nous redonnent un peu d'argent de ce côté.

Elle entend faire des démarches du côté de l'Union des municipalités du Québec pour faire passer ce message. On ne peut pas rester dans cette situation , soutient-elle.

De plus en plus de sécurité civile

Ce sont les pompiers sherbrookois qui sont responsables des opérations lorsqu'une situation dans la vie civile survient. Ça peut être une inondation, une tornade, une pénurie d'eau, une chaleur accablante comme on a vécu cet été, un écrasement d'avion, les opérations de Lac-Mégantic de déraillement de trains ont été, dans les premières heures, gérées par notre service. C'est tous les événements qui peuvent causer une catastrophe. Avec les changements climatiques, ça va aller en grandissant , croit le directeur Simoneau.

On parle d'interventions nautiques, d'interventions en espace clos, de premiers répondants, de sauvetage dans des véhicules, de sécurité civile. [Les feux], c'est clairement la plus petite partie de notre réalité. Un moment donné, il faut l'adresser en changeant de nom, en changeant nos fonctions. On s'aperçoit que l'aspect sécurité civile prend une très grande importance au sein de notre travail , indique le directeur du SPCIS, Stéphane Simoneau.

Opération de sauvetage sur la rivière Saint-François à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada/Mélissa Fauteux