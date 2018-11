Dans un geste solennel, ces personnes se sont levées pour la lecture de la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique.

Cette déclaration demande entre autres la mise en place d’un plan de transition vers une société carboneutre et la réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre.

Elle détaille également les conséquences qu'aurait l'inaction sur la santé publique, la performance économique ou encore la sécurité.

L'initiatrice de ce projet à Rimouski, Patricia Posadas, a affirmé que les citoyens étaient prêts à faire des sacrifices et à collaborer avec la ville pour tenter d’en faire une municipalité carboneutre.