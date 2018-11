Pendant près 40 ans, discrètement, Stanley Ma a étendu son empire dans l'industrie de la restauration rapide en Amérique du Nord.

Quand il a commencé avec son premier restaurant à Laval, en 1979, « je ne pense pas qu'il avait envisagé que ça prendrait cette ampleur », raconte le nouveau chef de la direction du groupe, Éric Lefebvre.

Stanley Ma avait annoncé en mai qu'il quitterait le poste de chef de la direction le 2 novembre. Il continue de présider le conseil d'administration.

Éric Lefebvre connaît bien l'entreprise. Il y travaille depuis 2009 et était directeur financier depuis 2012.

Si on lui avait dit qu'un jour il aurait 6000 restaurants, trois milliards de ventes réseau, je pense qu'il aurait dit qu'on était fou. Éric Lefebvre, chef de la direction, Groupe MTY

« On se donne un objectif de toujours chercher à croître et à être le franchiseur de choix, l’acquéreur de choix aussi quand les gens veulent vendre leur réseau de franchises », explique M. Lefebvre.

Groupe MTY semble séduire de nombreux partenaires, qui sont de plus en plus nombreux à vouloir se joindre au franchiseur montréalais.

C'est ce que les propriétaires d'Industria ont fait l'an dernier.

En juin 2017, Groupe MTY annonçait l'acquisition de 80 % des actifs des restaurants Houston Avenue Bar & Grill et d'Industria Pizzeria + Bar, exploités par Industria. Au moment de l'acquisition, le communiqué de Groupe MTY annonçait que les réseaux combinés des deux marques avaient généré des ventes de 38 millions de dollars au cours des 12 mois qui avaient précédé.