Ce que je voulais, c'était une firme indépendante qui peut creuser un peu plus. C'est inacceptable ce qui est arrivé, je vais continuer à le dire, et il fallait prendre des moyens d'aller voir un peu plus loin , a déclaré le maire Steve Lussier au terme de la séance du conseil municipal, lundi.

Un montant de 25 000$ a été alloué à la vérificatrice générale par les élus.

En juin, cette dernière recommandait à la Ville de réviser les paiements faits aux fournisseurs au cours des trois dernières années sous prétexte que le système financier de Sherbrooke présentait d'importantes lacunes. Au début du mois de juillet, quelque 1900 lettres ont été envoyées aux fournisseurs de la municipalité qui ont reçu plus de 5000 $ de fonds publics pour « demander leur collaboration » et retourner les montants payés en trop, une collaboration qui laisse entendre que des montants importants pourraient toujours être récupérés.

En quelques semaines seulement, on a récupéré 70 000$. Je pense qu'on a tout intérêt à aller voir plus loin ce qui s'est passé. Ça date déjà de quelques années , mentionne Steve Lussier.

Une ligne téléphonique sécurisée de dénonciation au bureau de la vérificatrice générale sera également mise en place.

Il y a quand même 1900 fournisseurs à la Ville de Sherbrooke. Probablement qu'il y en a là-dedans qui pourront peut-être voir, où s'il y en a qui sont au courant, ils pourront dénoncer ces gestes-là , note le maire de Sherbrooke, qui soutient que la fuite « a été colmatée » depuis.

Un nouveau système informatique est en élaboration pour éviter que pareille situation se reproduise, a ajouté Steve Lussier.