La nouvelle réglementation, dévoilée le mois dernier par la ministre de la Santé et des Soins de longue durée, Christine Elliott, prévoit que les centres existants pourront poursuivre leurs activités, mais doivent se trouver à une distance de plus de 600 mètres l’un de l’autre.

Cependant à Toronto, plusieurs d'entre eux se trouvent à des distances de moins de 400 mètres.

Gillian Kola, une bénévole de la Toronto Overdose Prevention Society, ne sait pas ce qui adviendra des centres existants avec ces nouvelles règles.

Les règles sont arbitraires à bien des égards , estime-t-elle.

Nous sommes en pleine crise de santé publique et nous devons être en mesure de réagir de manière flexible. Gillian Kolla, bénévole du groupe Toronto Overdose Prevention Society

La militante Gillian Kolla du groupe Toronto Overdose Prevention Society. Photo : Radio-Canada

En outre, les nouvelles règles stipulent que les centres situés à moins de 200 mètres d'une école, d'un parc ou d'une garderie doivent mener une consultation auprès de la communauté.

Selon Mme Kola, il s’agit d’une autre règle trop restrictive.

Ce type de règles arbitraires ne prend pas en compte la situation dans les communautés et ne nous permet pas d'apporter une réponse flexible à ce problème , conclut-elle.

Crise sérieuse

Une porte-parole pour la ministre Elliott assure que le gouvernement prend au sérieux la crise des opioïdes.

Nous savons que nous ne pouvons pas vraiment sauver la vie d'une personne avant de l'aider à vaincre sa dépendance , explique cette même porte-parole.

Le mois dernier, le gouvernement ontarien a annoncé sa nouvelle stratégie pour lutter contre les dépendances aux opioïdes et à d'autres drogues. Dès 2019, des centres de consommation et de traitement remplaceront les anciens modèles de centres de consommation supervisée et de prévention des surdoses.

Les établissements autorisés pourraient commencer la transition vers le nouveau modèle à compter de janvier 2019 et la totalité des 21 centres autorisés devrait être en place d’ici avril 2019.