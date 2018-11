Le partenariat, Prologis Brazil Logistics Venture, a l'intention de développer et d'exploiter des immeubles logistiques à Sao Paolo et à Rio de Janerio. La part d'Ivanhoé Cambridge dans le partenariat sera de 80 %, tandis que les 20 % restants appartiendront à Prologis.

Le portefeuille initial de Prologis Brazil Logistics Venture comprendra des propriétés en exploitation d'environ 640 000 mètres carrés, ainsi qu'une banque de terrains d'une superficie de 150 hectares faisant partie du bilan de Prologis.

La transaction est assujettie aux conditions de clôture habituelles, notamment les approbations applicables des organismes de réglementation et des tierces parties.

Le chef de la direction de Prologis pour les Amériques a estimé que le projet permettrait aux deux partenaires de se positionner de façon favorable pour répondre à la demande grandissante pour l'espace logistique moderne au Brésil, puisque les villes de Sao Paolo et de Rio de Janerio alimentent plus de 40 % du produit intérieur brut du pays.

Prologis détient, en tout ou en partie, un portefeuille de propriétés et de projets de développements totalisant environ 72 millions de pieds carrés dans 19 pays. Elle cible particulièrement les marchés haut de gamme et à forte croissance.

Ivanhoé Cambridge détient pour sa part, à travers le monde, une participation dans plus de 1000 immeubles, par l'entremise de filiales et de partenariats. Ses actifs s'élevaient à plus de 60 milliards de dollars en date du 30 juin.