Selon l'organisation Music Canada, qui décerne les célèbres prix Or et Platine, le 40e album de Ginette Reno trône en première place dans les ventes cette semaine, alors qu'il était en deuxième place la semaine précédente.

L'agence de l'artiste a indiqué dans un communiqué diffusé lundi soir que l'album s'était vendu à plus de 23 000 exemplaires, moins de deux semaines après sa sortie.

À jamais dépasse Si, d'Andrea Boccelli, et A Star Is Born, la bande originale du film ayant le même nom (Une étoile est née), qui se classent respectivement au deuxième et au troisième rang, selon Music Canada.

D'après le palmarès canadien de la revue Billboard, l'album de Ginette Reno se classe en troisième place, derrière Anthem of the Peaceful Army, de Greta Van Fleet et A Star Is Born.

Au Québec, l'album de Ginette Reno demeure le plus vendu de la semaine, dépassant Petites mains précieuses, d'Ariane Moffatt, et Inscape, d'Alexandra Stréliski, selon les données de l'ADISQ.

Très peu d'artistes québécois réussissent à vendre des dizaines de milliers d'albums dans le nouvel écosystème numérique au Québec.

En 2017, seulement sept albums d'artistes québécois s'étaient vendus entre 15 000 à 24 999 exemplaires, selon l'ADISQ. Aucun album n'avait atteint le cap des 100 000 copies.