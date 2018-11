L’entreprise a rejeté des eaux polluées dans le fleuve Saint-Jean de 2014 à 2016. Elles n’avaient pas été traitées comme l'exigeaient la loi.

Cette amende est l’une des plus importantes jamais imposées au Canada à la suite d’une infraction environnementale , a commenté le ministère de l'Environnement du Canada par voie de communiqué.

En plus de devoir payer l’amende, l’entreprise s’engage à construire une nouvelle installation de traitement de ses effluents, pour éviter que pareille situation ne se reproduise.

Les nouvelles installations doivent être construites d’ici cinq ans.

Un peu moins de 2,35 millions de dollars de l’amende seront versés au Fonds pour dommages à l’environnement du gouvernement du Canada.

Le montant restant, environ 1,15 million, sera versé à l’Université du Nouveau-Brunswick afin de financer des recherches scientifiques sur les rivières à saumon de la province.

La papetière Irving a plaidé coupable au début d’octobre à trois chefs d'accusation d'avoir rejeté des effluents de son usine dans le fleuve Saint-Jean.

L'entreprise avait alors offert de verser 3,5 millions de dollars dans le cadre d'une entente de règlement conclue avec la Couronne. L'argent aurait été remis à CAST, une société sans but lucratif présidée par Jim Irving, le PDG d'Irving Pulp and Paper. L'entente avait été critiquée à cause de l'apparence d'un conflit d'intérêts et n'avait pas été acceptée par le tribunal.

La papetière a été reconnue coupable d'infraction à la loi à trois reprises, en 1999, en 2009 et en 2010.