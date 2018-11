En entrevue à Radio-Canada, M. Dutton, qui est également professeur associé à HEC Montréal, se dit convaincu que « si l’entreprise était demeurée dans les mains de gens qui sont capables de gérer un modèle d’affaires pas uniquement concentré sur un format de magasins, […] ces décisions-là n’auraient pas eu lieu ».

Même son de cloche du côté de Michel Nadeau, directeur général de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques.

M. Nadeau situe le problème dans le chiffre d’affaires de Rona qui est passé de 400 millions à 5 milliards de dollars, alors que « les profits ne suivaient pas ».

« Il fallait à un moment donné faire le ménage, dit-il. C’est ce que Lowe's fait actuellement. »

Robert Dutton se dit étonné de l’argument de sous-performance avancée par la direction de Lowe's pour justifier cette décision.

« Je suis surpris parce que ce sont des magasins qui étaient performants en 2012, à l’époque où j’y étais », dit M. Dutton, rappelant qu’on est dans « une économie extrêmement positive […] la construction des maisons a repris, les taux d’intérêt sont bas, la rénovation est bonne ».