Un texte de Claude Bouchard

Parmi les nouveaux visages élus à la tête des municipalités de la région, 11 siégeaient déjà à titre de conseillers dans leur municipalité.

C’est le cas du maire Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, André Fortin. Il affirme qu’il connaissait bien les finances de la Ville avant d'accéder à la mairie.

Vous savez qu'un budget de Ville, on n'a pas beaucoup de marge de manoeuvre. Quand tu as payé l'administration, la voirie, quand tu as fait le tour de ce qu'on a besoin, la marge de manoeuvre n'est pas énorme. André Fortin, maire, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Sur un budget d'environ 6 millions de dollars, 1 million a été consacré à améliorer les infrastructures souterraines cette année.

Le maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier Photo : Radio-Canada/Mélissa Paradis

Le maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier, avait lui aussi été conseiller municipal avant d'être élu. Il rappelle que la question du financement des infrastructures est un enjeu national.

Au niveau du pavage, ça, c'est un grand défi, je pense que, nous, on a, mais je pense que toutes les villes l’ont. Les infrastructures, donc eau, aqueduc, on le sait, il y en a quand même pas mal. C'est des dossiers où on va mettre beaucoup d'argent.

Les maires qui ne siégeaient pas déjà comme conseillers

En revanche, sept nouveaux maires ont été élus alors qu’ils ne détenaient pas de siège dans le conseil de leur ville.

À Petit-Saguenay, Philôme Lafrance avait été directeur du développement de sa municipalité avant de se lancer en politique municipale.

Le maire de Petit-Saguenay, Philôme Lafrance Photo : Radio-Canada/Lynda Paradis

Devant l'état des finances de la municipalité au lendemain de son élection, Philôme La France a dû reporter certaines promesses.

La Ville a adopté l’an dernier un budget de 1,6 million de dollars.

Les défis des prochaines années sont majeurs. L’ensemble du réseau d'égouts et d'aqueduc doit être refait d'ici les 30 prochaines années.

Les routes sont aussi en mauvais état, dit-il.

Quand on regarde les rapports qu'on a au niveau des plans d'intervention à ce niveau-là, écoutez, tout est dans le rouge. Je pense qu'il y a un segment de 50 mètres sur les 30 quelque kilomètres de route qu'on a qui est en bon état. Philôme Lafrance

À Roberval aussi, le maire Sabin Côté en est à sa première expérience en politique municipale.

Le maire de Roberval, Sabin Côté, entouré du greffier et du directeur général lors d'une séance du conseil municipal. Photo : Radio-Canada/Mélissa Paradis

Il a travaillé 21 ans chez Desjardins avant de devenir maire. Il ajoute que le financement des infrastructures dépend largement de la contribution d’Ottawa et de Québec.

C’est une préoccupation constante, surtout avec un changement de gouvernement provincial. Il ne faut pas se le cacher. Les municipalités sont une création du gouvernement du Québec. Il y a une bonne partie des argents qu’on reçoit qui viennent du provincial , indique Sabin Côté.

Il mentionne que la décroissance de la population au Lac-Saint-Jean est un autre défi de taille pour les élus, tant en ce qui concerne les finances des municipalités que pour le recrutement de personnel qualifié.