Selon la mère, qui souhaite conserver l’anonymat pour protéger l’identité de son fils, la direction d’école aurait proposé comme solution que les deux élèves, celui qui a été filmé à son insu et celui qui a diffusé la vidéo, se rencontrent pour se réconcilier.

Elle est réticente à cette idée. Elle est aussi très mal à l’aise de savoir que les deux garçons sont toujours dans la même classe.

La mère de Bécancour souhaite donc changer son fils d'école. Le temps que les autorités prennent des décisions, elle le garde à la maison.

[Mon fils] ne comprend pas pourquoi c’est lui qui est puni, pourquoi c’est lui qui doit changer d’école. C’est déjà un stress toute la situation qu’on vit, donc il va falloir se taper aussi un stress de se faire de nouveaux amis d’arriver dans un nouveau milieu, là il vit de l’anxiété parce qu’il ne sait toujours pas dans quelle école il va aller , a-t-elle expliqué en entrevue à l’émission 360 PM.

La mère du garçon de 11 ans dont la vidéo où on le voit nu a été partagée sur les médias sociaux n’est pas la seule à trouver que l’idée d’une rencontre est inadéquate.

D’entendre des trucs comme cela encore en 2018, je trouve cela inacceptable , affirme Jasmin Roy, qui est président d’une fondation contre l’intimidation.

Il souligne que de nombreuses recherches démontrent qu’il ne faut pas mettre la victime et l’agresseur dans la même pièce.