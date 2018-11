Un texte d’Audrey Neveu

« Les citoyens nous ont clairement dit que les entreprises et les syndicats pouvaient faire absolument tout ce qu’elles voulaient, comme dans le Wild West », affirme le ministre des Affaires municipales, Shaye Anderson.

Il ne craint toutefois pas que cette interdiction pousse les entreprises à utiliser des prête-noms, c’est-à-dire qu’elles demandent à un citoyen de faire un don en son nom personnel et lui remboursent ensuite ce montant. Ce stratagème serait illégal selon le projet de loi 23.

« Nous devions prendre une position », se justifie le ministre.

Si une entreprise ou un syndicat contreviennent à la loi, il s’expose à une amende de 10 000 $ et devra rembourser les montants payés en trop. Notre nouvelle loi a plus de mordant. Shaye Anderson, ministre des Affaires municipales de l'Alberta

Le projet de loi 23, qui doit maintenant être étudié en comité parlementaire, donne en effet davantage de pouvoirs au Commissaire aux élections, un poste créé l’an dernier par le gouvernement provincial. Le commissaire pourra enquêter sur de possibles violations à la loi et demander des poursuites. Auparavant, les citoyens devaient entreprendre eux-mêmes des démarches devant la Cour du banc de la Reine.

Des contributions aux candidats mieux encadrées

Selon la loi actuelle, les Albertains peuvent verser jusqu'à 5000 $ à chaque candidat par année, mais le nouveau projet de loi limite ces dépenses à 4000 $ dans toute la province, et ce, seulement durant la période électorale. Celle-ci est drastiquement raccourcie, passant de quatre ans à un peu moins d’un an, c’est-à-dire du 1er mai de l’année électorale jusqu’au jour du vote.

Le maire de Calgary Naheed Nenshi avait toutefois critiqué cet été l’idée d’une limite de 4000 $, qu’il jugeait encore trop élevée.

En période préélectorale, les candidats ne pourront récolter qu’un maximum de 2000 $ en contributions. Le gouvernement doit toutefois encore réglementer la limite de dépenses électorales des candidats, qui sera établie en fonction de la taille de leur municipalité ou de leur commission scolaire.

Les candidats devront dévoiler toutes leurs finances électorales, incluant les candidats qui se financent eux-mêmes. Ils devront aussi dévoiler le nom de tous les citoyens qui leur donnent plus de 50 $, un changement par rapport au plancher actuel de 100 $.

Plus de transparence pour les comités d’action politique

Les comités d'action politique, ces organisations privées qui font la promotion d'un candidat sans y être formellement liées, seront plus strictement réglementés. Ils devront s’enregistrer auprès des municipalités dans lesquelles ils veulent faire la promotion d’un candidat. Ils se verront imposer des limites de dépenses durant la période électorale, mais aucune hors de celle-ci.

Également, les municipalités de plus de 5000 habitants seront obligées de tenir un vote par anticipation. Résider pendant six mois dans la municipalité avant le jour de l’élection ne sera plus obligatoire, car il était presque impossible de vérifier ce critère. Les candidats ne pourront également plus faire campagne autour du bâtiment de bureaux de vote ni y afficher de pancartes électorales.