Le maire présente la composition du comité exécutif et les adjoint et ajdoint suppléant au maire. De gauche à droite : Scott Gillingham, Mathieu Allard, Vivian Santos, Cindy Gilroy, Brian Bowman (au centre), Markus Chambers, Sherri Rollins, John Orlikow et Brian Mayes. Photo : CBC/Bartley Kives