Un texte de François Pierre Dufault

Cinq candidats briguaient la mairie dans la capitale, Charlottetown. Les électeurs ont choisi l'enseignant et ancien conseiller municipal Philip Brown pour succéder au maire sortant Clifford Lee, qui a décidé de tirer sa révérence après 15 ans à la tête du conseil municipal.

Le nouvel édile tentait pour la troisième fois de se faire élire à la mairie de la plus grande ville de la province. Il l'a emporté avec 42 % des voix, soit six points de pourcentage devant sa plus proche rivale, l'ancienne conseillère municipale Kim Devine, selon les résultats préliminaires d'Élections Île-du-Prince-Édouard à 23 h.

Pour moi, c'est une grande victoire pas juste pour M. Brown, mais pour toute mon équipe et toute ma famille. Philip Brown, maire élu de Charlottetown

Le maire élu promet de créer du logement abordable, de remettre sur pied une agence municipale de développement économique et de nettoyer les rivières qui entourent la ville.

Les autres candidats à la mairie de Charlottetown étaient l'ancien conseiller municipal Cecil Villard, de même que le conseiller financier Jamie Larkin et le dramaturge William McFadden. Ensemble, ils ont obtenu un peu plus de 20 % des suffrages exprimés.

Philip Brown est le frère de Richard Brown, député de longue date à l'Assemblée législative et ministre responsable des Affaires municipales. Il est aussi le beau-frère de sa rivale à la mairie Kim Devine.

Basil Stewart est réélu maire de Summerside à l'Île-du-Prince-Édouard, quatre ans après avoir mordu la poussière contre Bill Martin. Photo : Radio-Canada/Jessica Doria-Brown

Les électeurs de Summerside ont redonné leur confiance à l'ancien maire Basil Stewart, quatre ans après lui avoir montré la porte.

Ce vieux routier de la politique municipale succède ainsi à son rival des dernières élections, Bill Martin, qui a choisi de ne pas se représenter après un mandat.

Basil Stewart a été maire de la deuxième plus grande municipalité de l'Île-du-Prince-Édouard sans interruption de 1985 à 2014. Il est ainsi reporté à l'hôtel de ville pour un huitième mandat avec 38 % des voix, quatre points de pourcentage devant sa plus proche rivale Nancy Beth Guptill et 10 points devant le conseiller municipal sortant Brent Gallant.

Un premier maire pour Three Rivers

À Stratford, le conseiller sortant Steve Ogden prend la relève du maire sortant David Dunphy qui a choisi, lui aussi, de ne pas se représenter. Le nouvel édile a obtenu 49 % des voix. Il affrontait un autre conseiller sortant, Jody Jackson, de même que Sandy MacMillan.

À Cornwall, la mairesse sortante Minerva McCourt conserve son siège, ayant récolté 75 % des voix contre 25 % pour son seul adversaire Graham Hicken.

Enfin, Edward MacAulay devient le premier maire de la nouvelle municipalité de Three Rivers, qui résulte de la fusion controversée de sept communautés dans l'est de l'Île-du-Prince-Édouard. L'ancien élu du village de Cardigan l'a emporté avec près de 800 voix d'avance sur son plus proche adversaire, l'ancien député provincial Jim Bagnall.

Le taux de participation dans les principales municipalités a dépassé les 58 %. Plus de 20 % des électeurs ont voté par anticipation.

La marina de Montague, dans la nouvelle municipalité de Three Rivers, à l'Île-du-Prince-Édouard Photo : Radio-Canada

Des élections avaient également lieu, lundi, dans une quinzaine d'autres municipalités de l'Île-du-Prince-Édouard, notamment Alberton, Borden-Carleton, Kensington, Souris et Tignish.

Toutefois, dans la majorité des municipalités insulaires, les nouveaux conseils ont été élus sans opposition. C'est le cas de la municipalité acadienne d'Abram-Village, où le conseil sortant a été reconduit pour un nouveau mandat de quatre ans.

Le ministère responsable des Affaires municipales a dû prolonger d'une semaine la période des mises en candidature dans 17 des 63 municipalités de la province, afin de recruter suffisamment de candidats pour former des conseils capables d'atteindre le quorum. Il demeure d'ailleurs quelques postes vacants, comme celui de maire du village de Wellington dans la région Évangéline.

Une loi adoptée en 2016 a obligé pour la première fois toutes les municipalités de l'Île-du-Prince-Édouard à tenir des élections pour lesquelles les candidats devaient être connus à l'avance. Auparavant, les résidents des municipalités rurales pouvaient se réunir le soir du scrutin afin d'élire un maire et des conseillers parmi les personnes présentes.

La charge de travail des nouveaux élus sera aussi plus grande. Ils devront se réunir au moins six fois par année, alors qu'ils étaient autrefois tenus de se rencontrer une fois l'an. Ils seront aussi appelés à prendre davantage de décisions, y compris l'adoption de plans d'aménagement et de plans d'urgence.