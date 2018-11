« Aujourd'hui, le Comité olympique américain a déposé une plainte contre USA Gymnastics, visant à révoquer sa reconnaissance en tant que membre du Conseil d'administration national de l'USOC », a écrit Sarah Hirshland dans la lettre publiée sur le site web du Comité olympique américain.

« Les défis auxquels fait face l'organisation [USA Gymnastics] sont simplement plus importants que ce qu'elle est capable d'entreprendre dans sa forme actuelle », ajoute Hirshland.

Même si elle s'est dotée d'un nouveau conseil d'administration, USA Gymnastics a commis des erreurs à répétition, selon Hirshland, après les révélations des activités de Larry Nassar, ce médecin condamné à de lourdes peines de prison pour agressions sexuelles, sur des centaines de gymnastes pendant des décennies, la plupart mineures, sous couvert de traitements médicaux.

Depuis le début de cette affaire, l'une des plus graves de l'histoire du sport américain et mondial, USA Gymnastics n'a plus de président. Une directrice par intérim, nommée le 12 octobre, a démissionné après quatre jours seulement.

Vous méritez mieux. Sarah Hirshland

Bien qu'elle est optée pour l'option nucléaire pour la Fédération américaine de gymnastique, la PDG de l'USOC assure dans la lettre que le sport continuera d'être l'une des « pierres d'assise » du sport olympique aux États-Unis.

« Et, avec le temps, les clubs de gymnastiques partout au pays pourraient devenir membre d'une nouvelle organisation qui sera à la hauteur des attentes des athlètes et de ceux qui les supportent, dont leurs parents. [...] Aujourd'hui marque seulement le début d'un processus important pour la gymnastique aux États-Unis. Le chemin n'est pas tout tracé, mais nos motivations sont claires », conclut Hirshland.

Cette décision intervient deux jours après les Mondiaux de gymnastique de Doha, qui ont vu le triomphe de la gymnaste américaine Simone Biles, qui est montée sur les six podiums possibles pour une athlète : quatre titres mondiaux (concours par équipes, concours général, saut, sol), une première médaille (argent) aux barres asymétriques et une de bronze à la poutre.

La jeune femme avait révélé en janvier qu'elle faisait partie des victimes de Nassar.