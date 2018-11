Plusieurs d’entre eux n’ont aucune expérience politique et doivent suivre des sessions d’orientation sur les rôles du conseil municipal et des conseillers. Dans les prochaines semaines, ils en apprendront plus sur les procédures du conseil, le fonctionnement des comités, comment gérer un bureau et établir un budget.

Il y aura aussi de la formation sur la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée. Les nouveaux élus recevront une tonne d’informations, des plus techniques, jusqu’aux aspects de base comme la disposition du mobilier de bureau ou le choix de la couleur qu’ils peuvent choisir pour leur bureau.

Plusieurs disent être impatients de commencer dans leur nouveau rôle. C’est le cas du nouveau conseiller du quartier Orléans, Matthew Luloff.

J’ai beaucoup d’expérience en politique, mais à un autre niveau, au fédéral. Mais des cours comme ça, c’est tellement important pour nous spécialement pour les nouveaux conseillers , a-t-il expliqué.

M. Luloff avoue qu’il est privilégié de faire la transition de ses dossiers avec le conseiller sortant du quartier Orléans. Bob Monette est tellement fantastique avec moi, nous travaillons ensemble sur les différents dossiers , a-t-il raconté.

Matthew Luloff a 10 ans d'expérience en politique fédérale. Photo : Radio-Canada

M. Luloff apprécie aussi l’absence de partis politiques et de ligne de parti au municipal. J’aime ça beaucoup, c’est plus facile de parler avec votre coeur sur les sujets qu’on parle ici , a-t-il dit.

Laura Dudas, élue dans le quartier Innes, a quant à elle été employée de la Ville d'Ottawa avant d’être portée au pouvoir. Même si elle a côtoyé le travail de près, elle doit mieux comprendre les subtilités de l’emploi de conseiller. C’est très important pour moi cette formation, afin de mieux comprendre les nuances du métier , a-t-elle expliqué.

Ces nouveaux conseillers doivent être prêts à prendre des décisions importantes, qui viendront assez vite d’ailleurs. Le nouveau conseil sera assermenté le 12 décembre. L’étude du budget est le premier item à l’ordre du jour, et c’est l’un des dossiers les plus complexes à l’hôtel de ville.

Avec les informations de Stéphane Leclerc