Plus de 92 000 touristes mexicains ont visité Montréal en 2017, une augmentation de 75 % par rapport à 2016, selon les données fournies par l’organisme privé sans but lucratif.

Cette affluence s'explique par le fait que, depuis décembre 2016, les Mexicains n’ont plus besoin d’un visa pour venir au Canada à des fins touristiques.

Tourisme Montréal s’attend d’ailleurs à une augmentation supplémentaire de 20 % du nombre de touristes mexicains en 2018.

Accompagnée du slogan Montréal, no solo la visite, vívala con nosotros (Montréal, en plus de la visiter, vivez-la avec nous), la campagne s’appuie sur deux vidéos qui font la promotion des attraits de la ville : le pont Jacques-Cartier illuminé, la Biosphère, un festival l’hiver, un marché fermier, un restaurant de bagels, etc.

Une délégation de Tourisme Montréal s’est également rendue au Mexique le 1er novembre pour faire la promotion de la gastronomie montréalaise dans le cadre du Wine&Food Festival, où le chef Charles-Antoine Crète, du restaurant Montréal Plaza, présentait un menu à cinq services.

De plus, Montréal et Mexico ont convenu en février de travailler en collaboration pour augmenter l’affluence touristique dans les deux villes.