Un article de Thibault Jourdan

Les chauffeurs d’autobus de la Winnipeg Transit ont rapporté un total de 316 incidents sur 57 lignes entre 2011 et septembre 2017. C’est ce que révèlent des informations obtenues auprès de la Ville de Winnipeg grâce à une demande d’accès à l’information soumise par le Winnipeg Free Press.

Ces données ne tiennent cependant pas compte des incidents survenus sur certaines lignes plus courtes et sur des lignes scolaires. Dans ce cas-ci, le nombre d’incidents total atteint 336 au cours de ces 7 ans.

Précision : Les incidents rapportés sont très vastes et vont de l’altercation physique mineure, comme un crachat, jusqu’aux agressions violentes et armées.

Au total, 201 des 316 incidents mentionnés ci-dessus se sont produits sur seulement 10 lignes d’autobus, ce qui représente environ une ligne principale sur six.

La majorité des agressions concentrées sur trois jours

Les chiffres démontrent qu’il n’y a aucune tendance évidente concernant une augmentation ou une diminution du nombre d’incidents se produisant dans les autobus de la capitale manitobaine.

En 2011, soit la pire année, il y a eu 63 agressions, contre seulement 39 en 2014 et 62 en 2015. L'an dernier, 51 incidents ont été rapportés.

Cette année, ce nombre, arrêté au 1er octobre, s'élève à 38.

Par ailleurs, un plus grand nombre d'incidents sont concentrés sur seulement trois jours : du jeudi au samedi.

Enfin, lorsqu’on regarde dans le détail, on constate qu'un nombre important des agressions ont lieu en pleine journée. Ainsi, près d'un incident sur quatre s'est produit entre 16 h et 19 h, ce qui correspond aussi au moment de la journée où il y a le plus de passagers dans les autobus.