Un texte de Romain Schué, correspondant parlementaire à Québec

Se disant « déçue par le mouvement politique [qu’elle a] servi depuis 1980 », Danielle Rioux va se joindre au cabinet de la nouvelle ministre caquiste des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest.

L’intéressée, qui a fait cette annonce sur sa page Facebook, a joué de nombreux rôles au sein du PQ, en occupant à travers les années des postes d’attachée de presse, d’agente de liaison, d’attachée politique et de coordonnatrice des tournées.

Elle a également travaillé au sein du Bloc québécois, avec notamment Gilles Duceppe.

À la fin du mois d’août, une semaine après le lancement de la campagne électorale, Danielle Rioux avait décidé de claquer la porte du PQ, en se montrant en désaccord avec les choix de Jean-François Lisée, dont elle dénonçait les changements soudains de stratégie.

« Moi, j’ai absolument besoin d’une équipe qui est très flexible, très réactive. S'il faut réagir dans la minute, on réagit dans la minute et il faut que l'équipe soit au quart de tour », avait soutenu l’aspirant premier ministre devant les journalistes.

Le PQ « en fin de vie »

Dans sa publication, Danielle Rioux évoque « une gestion bancale et bicéphale de la dernière campagne électorale » menée par Jean-François Lisée, qui s'est conclue par l'élection de 10 députés. Depuis sa création, jamais le PQ n'a obtenu un aussi faible poids politique au sein de l'Assemblée nationale.

Le Bloc québécois et le Parti québécois semblent maintenant partis en vrille. Dans une inexorable descente! […] ces deux véhicules semblent en fin de vie ou tout au moins sur le respirateur. Danielle Rioux

Se disant « fidèle » à son « objectif professionnel » de « servir le Québec », Danielle Rioux s’en prend aussi à Pascal Bérubé, « un chef par intérim qui raconte aux médias que les personnes qui iront travailler ou qui travaillent avec le nouveau gouvernement n'y vont que pour la paie ».

Le député de Matane-Matapédia avait critiqué, la semaine dernière, les nombreux anciens membres de son parti ayant pris la décision de se joindre au gouvernement majoritaire de la CAQ.

« Chacun assume ses choix. C'est des postes rémunérés, pas des postes bénévoles. Tirez-en vos conclusions », avait-il déclaré, alors que 12 des 26 chefs de cabinet des ministres sont issus du PQ.

Ce dernier n’a pas souhaité réagir.

La CAQ tient tête à Ottawa, dit-elle

Pour justifier son choix, Danielle Rioux évoque la volonté de François Legault de tenir « tête au fédéral en misant sur le Québec d’abord » et sur « la véritable coalition » formée par la CAQ.

« On n'a pas peur des autres, on veut que ça marche, on veut faire une belle grande équipe, ajoute-t-elle. Et ça, ça me plaît! »

Whip et président du caucus du Parti québécois, Harold Lebel n’a pas caché sa déception sur les réseaux sociaux.

« Il faut assumer que tu voudras me sortir de Rimouski [sa circonscription] dans quatre ans », lui a-t-il souligné.

De son côté, Nicole Léger, députée péquiste entre 1996 et 2018, a affirmé être « totalement en désaccord avec [son] point de vue ».