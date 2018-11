Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Selon le Washington Post, la compagnie américaine Amazon est en discussion sérieuse avec les responsables de Crystal City, un quartier urbain situé dans le comté d'Arlington au sud du centre-ville de la capitale américaine. Un emplacement stratégique dans le nord-est de la Virginie juste à côté de l'aéroport international Ronald Reagan et à proximité d'un bassin prometteur de travailleurs qualifiés.

Le professeur de stratégies à la faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval, Yan Cimon, ne se dit pas surpris par le choix de la capitale fédérale que semble privilégier Amazon.

C'est une région très intéressante à plusieurs égards, notamment grâce à une bonne connectivité et avec une infrastructure nationale. On est proche de la capitale avec toutes les questions liées au lobbying et à l'accès aux élus américains. Cela peut-être un atout dans un projet comme celui-là , explique-t-il.

M. Cimon affirme que le président d'Amazon, Jeffrey Bezos, est aussi cohérent avec lui-même, puisqu'il a déjà dit qu'il écouterait son cœur pour choisir la ville en question et que cette région est particulièrement propice pour un détaillant comme Amazon.

Le porte-parole d'Amazon s'est refusé à tout commentaire, mais la compagnie semblait irritée par les déclarations du Washington Post dans la mesure où l'entreprise avait demandé que le processus de sélection soit entièrement confidentiel.

Les élections de mi-mandat aux États-Unis, mardi, ne devraient pas en principe avoir d'impact sur le choix de l'emplacement du second siège social d'Amazon, mais M. Cimon pense que tout devient politique avec l'administration actuelle, d'où la prudence du géant du commerce électronique.

Cette prudence est très révélatrice de ce à quoi les entreprises sont confrontées à Washington, c'est-à-dire qu'Amazon est le détaillant de tous les Américains et que la compagnie ne souhaite pas se mettre à dos une partie des électeurs de l'administration actuelle et qu'elle est déjà assez malmenée par le président Trump sur le plan de ses relations publiques.

Le Washington Post se garde toutefois de confirmer que le géant Amazon a eu des discussions semblables avec les 20 autres candidates qui ont été sélectionnées après le premier tour et parmi lesquelles on retrouve notamment Atlanta, Austin, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Miami, Raleigh, Washington et Toronto.

Avec le site de Crystal, Amazon pourrait aussi faire une pierre deux coups géographiquement avec la candidate Raleigh. Le redéveloppement immobilier ferait en sorte que le second siège social serait beaucoup plus étendu (ndlr, que le premier à Seattle) avec des bureaux administratifs dans un pôle et les entrepôts dans un autre pôle , poursuit M. Cimon.

Le directeur général de l'Institut Brookfield pour l'innovation et entrepreneuriat à l'Université Ryerson, Sean Mullin, parle lui aussi de rumeurs pour l'instant, mais il croit que Toronto raterait une belle occasion si elle devait ne pas être choisie.

Ce n'était toutefois pas une nécessité pour Toronto d'obtenir ce quartier général, mais cela aurait permis à la métropole de devenir un pôle de petites entreprises innovatrices en matière de technologies , raconte-t-il.

M. Cimon dit que rien n'est toutefois perdu pour Toronto et que la métropole pourrait recevoir un prix de consolation, parce qu'Amazon ne cache pas ses intentions d'étendre ses activités à l'échelle internationale. Toronto est un berceau de l'intelligence artificielle au Canada, qui est très bien connecté avec le reste de l'Amérique du Nord, c'est une région qui est ouverte pour faire des affaires.

Plusieurs points négatifs font toutefois ombrage à la candidature de Toronto, selon M. Cimon.

La frontière entre les deux pays pourrait rendre les choses un peu plus difficiles, malgré la récente signature de l'entente USMCA. Le président Trump n'est pas très tendre à l'égard du Canada , explique-t-il.

M. Cimon ajoute que les allègements fiscaux que les candidates américaines ont proposés à Amazon sont très alléchants pour l'entreprise de haute technologie, de même que les avantages que les États dans lesquels se trouvent ces villes lui réserveraient. M. Cimon parle de « mesures incitatives qui frisent le milliard de dollars ou plus ».

Toronto n'a pas été en mesure non plus d'aligner toutes les aides fiscales que ses concurrentes américaines. C'est un peu dommage, parce que sur le plan fiscal, Toronto, si elle avait eu une offre égale aux autres, aurait pu être intéressante. Yan Cimon, professeur à l'Université Laval

M. Cimon affirme que la qualité de vie de Toronto et la compétence de sa main-d'oeuvre sur lesquelles la métropole a misé n'ont pas été suffisantes pour l'emporter, même si la proposition de Toronto a permis de mieux se positionner par rapport à d'autres villes en lice.

Il aurait fallu que Toronto soit plus agressive. Elle a au moins envoyé un signal très fort et elle a mis sa grande région ainsi que l'Ontario et le Canada sur la carte.

Dans un communiqué, le consortium canadien qui regroupe les municipalités de la région torontoise s'est refusé à tout commentaire au lieu de se perdre en conjectures. Rien ne dit, selon le professeur Cimon, qu'Amazon n'ouvrira pas des entrepôts dans la région torontoise si jamais Toronto n'obtient pas son second quartier général dans le cadre de l'expansion de son marché international.

M. Mullins ajoute que Toronto a, de toute façon, déjà gagné, parce qu'elle a été choisie contre toute attente comme étant la seule ville canadienne dans le groupe des 20 finalistes.

Elle n'a pas eu à promettre des mesures incitatives financières exorbitantes, mais elle a plutôt misé sur le talent de sa main d'oeuvre, la qualité de vie, un climat propice aux affaires... ce qui a fait en sorte qu'elle a été pré-sélectionnée. C'était une excellente entreprise de marketing de sa part, parce qu'elle possède toujours ces atouts.

M. Cimon est du même avis.

Si Toronto venait à perdre, cela ne serait pas la fin du monde, beaucoup d'entreprises à Toronto pousseraient un soupir de soulagement, parce que le second siège social d'Amazon créerait évidemment une pression très forte sur le marché du travail, qui est déjà très dynamique à Toronto et cela aurait été aussi difficile sur le logement et la valeur de la propriété foncière comme l'a montré l'exemple de Seattle.

Le choix du second quartier général sera annoncé plus tard ce mois-ci. Le géant du commerce électronique promet d'y créer 50 000 emplois et d'y investir 5 milliards de dollars.