Un texte de Gilles Munger

L'AMF poursuit Martin Lefebvre et l'entreprise Gestion immobilière 25 pour exercice illégale de l'activité de courtier en valeurs et pour avoir sollicité des investisseurs sans prospectus.

Martin Lefebvre avait déjà plaidé non coupable. Il explique qu'il n'a jamais sollicité sa clientèle de courtiers d'assurance pour investir dans son entreprise de gestion d'immeubles à logements, qu'il n'a donc jamais été courtier en valeurs mobilières.

Le courtier explique qu'ils étaient 25 fondateurs à démarrer l'entreprise en 2011 et que d'autres actionnaires de leur réseau social se sont ajoutés au groupe en 2014. Il s'agit, selon lui, d'un groupe fermé pour lequel il n'est pas nécessaire de publier un prospectus d'information financière pour le public.

Une douzaine d'actionnaires de Gestion immobilière 25 sont venus au palais de justice de Chicoutimi pour appuyer Martin Lefebvre et défendre leur entreprise, elle aussi poursuivie au pénal.