« Je suis tellement soulagée d’apprendre que notre peuple pourra retourner à la maison », dit Anita McPhee, une travailleuse sociale de la Première Nation Tahltan qui a soutenu les évacués à Terrace, et qui a elle-même dû quitter sa résidence. « Ça a été une expérience déchirante. »

Le feu de forêt, qui s’étendait sur environ 1200 kilomètres carrés, a entraîné l’évacuation de toute la communauté de Telegraph Creek, le 5 août dernier. Depuis, les habitants vivent dans des hôtels ou avec des membres de leur famille et des amis ailleurs en Colombie-Britannique et au Yukon.

Le Centre d’opérations d’urgence de Tahltan indique que les membres de la communauté pourront commencer à rentrer à la maison à partir du 15 novembre, avec l’espoir que tous les évacués soient de retour avant le 20 décembre.

« C’est une nouvelle qui arrive à point, parce que les gens commencent à être déprimés et à se sentir seuls, après une si longue période loin de chez eux », soutient Anita McPhee.

Les plus importants dommages de l’histoire pour une Première Nation

Deux commerces, 21 résidences et plusieurs bâtiments communautaires ont été détruits par les flammes cet été.

Selon la ministre fédérale des Services aux Autochtones, Jane Philpott, la Nation Tahltan a subi les plus importants dommages jamais causés à un peuple autochtone par un feu de forêt au Canada.

« La communauté a été dévastée et a subi des pertes incroyables, mais ses membres sont demeurés unis et forts, affirme Jane Philpott. Ils sont absolument déterminés à tout reconstruire. »

Mauvaise communication

Des chefs de Premières Nations ont critiqué les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique à la suite des feux de forêt de 2017 et de 2018. Ils jugent que la communication et la gestion n’ont pas été adéquates.

Le feu de la rivière Stikine, à l'est de Telegraph Creek, a brûlé pendant plusieurs jours en août dernier. Photo : Service de lutte aux incendies de forêt de la Colombie-Britannique

La province s'occupe des districts régionaux, mais c’est Ottawa qui est responsable des Premières Nations. Sur le territoire des réserves, ce sont les conseils de bande qui doivent déclarer les ordres et les alertes d’évacuations, en fonction des recommandations des autorités régionales et provinciales.

Certains leaders autochtones considèrent que ce système est inefficace et qu’il leur a nui dans la lutte contre les feux de forêt.

La ministre Philpott dit reconnaître qu’il existe des problèmes de communications et assure que son gouvernement travaille à trouver des solutions.

Elle indique qu’en collaboration avec Victoria et les communautés autochtones, le gouvernement fédéral est en train de développer une entente entre les trois parties pour traiter des enjeux relatifs à la communication et s’assurer que les droits des Premières Nations sont respectés.