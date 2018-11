L’événement a réuni plusieurs athlètes olympiques, dont le sauteur à ski Michael Edwards, mieux connu sous le surnom d'Eddie the Eagle, le duo de patineurs Tessa Virtue et Scott Moir et le sprinteur Donovan Bailey.

Le maire de Calgary, Naheed Nenshi, a également sauté à pieds joints dans la campagne en participant pour la première fois à un rassemblement partisan en faveur de l’organisation des Jeux.

Le sprinteur olympique Donovan Bailey a profité de l'occasion pour rencontrer de jeunes amateurs de sport. Photo : Radio-Canada/Geneviève Normand

« Je suis un partisan des Olympiques, mais depuis le début de ce processus, j’ai été plus pro-Calgary que pro-olympique, a-t-il expliqué. Maintenant que nous avons une entente, il est temps de voter oui! », a-t-il ensuite ajouté en faisant référence à l’entente signée entre le gouvernement provincial, Ottawa et la Société de candidature.

Nous avons une candidature incroyable et nous avons une entente incroyable! Naheed Nenshi, maire de Calgary

L’événement, qui avait lieu au Centre des congrès Telus, a débuté par la projection d'une vidéo rappelant les moments marquants des Jeux olympiques de Calgary en 1988 et de Vancouver en 2010.

L’atmosphère festive faisait contraste avec les rebondissements de la semaine précédente, durant laquelle le conseil municipal s’est prononcé à 8 voix contre 7 en faveur de l’annulation du référendum et de la fin du processus d’exploration d’une candidature olympique. Une super majorité de 10 voix contre 5 était cependant nécessaire pour annuler le scrutin.

Encore une fois, l’héritage des Jeux et les bénéfices pour les plus jeunes étaient au coeur de plusieurs interventions. « Nous avons la chance d’investir dans des habitudes de vie plus saines afin de réduire le temps que nos jeunes passent à l’intérieur devant des écrans, a lancé le porte-parole du comité Oui Calgary 2026, Jason Ribeiro. C’est le Calgary dans lequel je veux vivre ».

Le vote par anticipation en vue du référendum du 13 novembre débute mardi.