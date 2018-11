Un texte de Jonathan Jobin

On était étonnés d'aller si loin et si vite, mais on savait qu'on avait les moyens de faire quelque chose de beau et c'est ce qu'on a réussi et on est vraiment contents , raconte l'entraîneur Julian Labalec, qui a redémarré le programme en 2017 avec Wassim Aboutanos.

L'objectif des Griffons n'était pas de remporter le championnat cette année, mais ils voulaient se rendre plus loin qu'à leur première saison, durant laquelle ils avaient été arrêtés en quart de finale.

On a fait match après match et c'était surtout l'objectif des garçons d'aller le plus loin possible. C'est ce qu'on a réussi à faire , poursuit Labalec qui a eu la vie facilitée cette saison avec un programme qui a attiré davantage de joueurs. Plus de 40 étudiants ont tenté de jouer pour les Griffons cette année.

Le programme masculin de soccer du Cégep de l'Outaouais avait été suspendu en 2011 en raison des compressions budgétaires et de nombreux conflits avec les clubs civils de la région. Depuis le retour du programme, ces conflits ont été atténués avec une meilleure collaboration entre les différentes équipes.

On avait réussi à régler ces problèmes avec des discussions avec le Cégep et les clubs. Les joueurs ont évité tous les conflits, ce qui fait qu'ils étaient présents pour la saison collégiale et la saison civile. Dès que la saison civile a pris fin, ils étaient à 100 % présents pour notre saison. Julian Labalec, entraîneur des Griffons

Le Cégep de l'Outaouais a l'intention d'approfondir encore les discussions avec les différents clubs de la région pour atteindre le plein potentiel des différents programmes de soccer.

Un tournoi difficile

Les joueurs des Griffons n'ont pas eu que des joueurs comme adversaires dans ce tournoi. Les conditions climatiques ont joué un grand rôle lors du Championnat provincial à Québec. Ils ont notamment joué dans la neige lors de la demi-finale, samedi.

La deuxième mi-temps, il neigeait très fort. L'arbitre a essayé de faire retracer les lignes sans grand succès. Les enfants étaient gelés. Heureusement, il n'y avait pas de neige pour la finale , rigole Labalec, admiratif devant la persévérance de ses joueurs dans les circonstances.

Lors de la grande finale, la neige n'était pas de la partie, mais le temps très froid a quand même joué des tours aux Griffons. L'attaquant Étienne Bertrand a été le seul marqueur de la rencontre, remportée 1 à 0. Il a été le joueur par excellence de l'événement.

L'attaquant Étienne Bertrand a été nommé joueur par excellence du Championnat provincial de deuxième division. Photo : Courtoisie / Griffons du Cegep de l'Outaouais

C'était un match très intense. On avait nos idées pour la première mi-temps et Saint-Hyacinthe est vite venu nous chercher dans notre base et contrecarrer notre plan de match , ajoute Labalec.

On a réglé des soucis en deuxième demie et on s'est créé plus d'occasions. On a fait ce qu'il fallait pour tenir le pointage par la suite. C'était vraiment un beau match! Julian Labalec, entraîneur des Griffons

Avec ces récents succès, les Griffons pourraient maintenant s'aligner en première division l'an prochain. Il faudra voir si le Cégep est prêt à délier les cordons de la bourse parce que les frais liés à une équipe sont plus élevés à ce niveau.