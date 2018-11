Un texte de Marie-Hélène Robitaille

La pièce est une oeuvre dramatique musicale, dans laquelle l’acteur Eric Peterson interprète 18 personnages, dont celui de Bishop. Il est accompagné au piano et au chant par John Gray, l'auteur de la pièce.

Billy Bishop Goes to War devient rapidement un succès, et mène Gray et Peterson à présenter la pièce en tournée au Canada, aux États-Unis et en Europe. Ils sont récompensés de nombreuses fois et, en 1983, John Gray obtient le prix du Gouverneur général dans la catégorie théâtre.

Après le succès de la pièce, l’équipe d'ICI Vancouver, sous la direction du réalisateur Denis Bouvier, décide d’adapter la production pour la radio. Réjean Roy en assure la traduction et l’adaptation radiophonique, et interprète le rôle de Billy Bishop. Les autres membres de la distribution sont Roy Brandson, Hélène Deggan, Joyce Janvier, Claude Rivard ainsi que le comédien québécois Rémy Girard.

Billy Bishop s’en va t'en guerre est diffusée le 29 février 1980 dans le cadre de l’émission nationale Première.

En 1998, Gray et Peterson modifient la pièce pour y présenter un Billy Bishop plus âgé, qui se rappelle sa vie. Les deux acteurs tiennent leurs anciens rôles et encore une fois, ils partiront en tournée.