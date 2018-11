Avant l’arrivée au pouvoir des progressistes-conservateurs, les libéraux avaient aussi changé de ministre. En janvier dernier, Kathryn McGarry avait cédé sa place à Nathalie Des Rosiers, qui a perdu le cabinet à la suite de la défaite de son parti aux élections de juin dernier.

Selon Gilles Bisson, le leader parlementaire de l’opposition officielle, ce remaniement ministériel n’inspire pas confiance.

Ça démontre que ce cabinet-là n’a pas l’expérience que M. Ford nous a promis , déclare M. Bisson. Je suis sûr que ce ne sera pas le dernier ajustement qui sera fait dans ce cabinet-là.

C’est certain que c’est toujours surprenant quand l’on a une annonce de même parce qu’on a déjà beaucoup de travail de fait avec un ancien ministre. Et là, on espère juste ne pas tout recommencer , explique le maire de Hearst, Roger Sigouin.

Le maire de Hearst, Roger Sigouin, se dit surpris par ce remaniement ministériel. Photo : Radio-Canada

M. Sigouin précise qu’il sera maintenant important d’assurer les suivis aux divers dossiers discutés avec les anciens ministres.

L’OFIA plus enthousiaste

Jamie Lim, directrice générale de l’Ontario Forest Industries Association (OFIA), offre ses meilleurs vœux au ministre Jeff Yurek, mais se montre très enthousiaste à l’idée de travailler avec le nouveau ministre.

Le maire de Hearst, Roger Sigouin, et la directrice générale de l'OFIA, Jamie Lim. Photo : OFIA

M. Yakabuski est un grand défenseur du secteur forestier. Ce sera incroyable de travailler avec un ministre qui connait si bien le secteur et qui reconnait le potentiel économique de l’industrie. Jamie Lim, directrice générale de l’Ontario Forest Industries Association