Les élus et les directeurs de services préparent la mise en place d'un comité stratégique pour faire avancer des dossiers communs.

Ceux-ci peuvent être liés au développement des infrastructures, à l'emploi, ou encore aux loisirs, des secteurs qui concernent la Ville et la communauté innue.

Une rencontre de réconciliation au Vieux poste entre Innus de Uashat-Maliotenam et Septiliens Photo : Radio-Canada/Alix-Anne Turcotti

Pour le chef, Mike Mckenzie, la réconciliation constitue un enjeu majeur pour améliorer la cohabitation. Avoir comme thématique la réconciliation de l'histoire de Uashat-Maliotenam. On a été exproprié dans les années 1900, la Ville a été impliquée.

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, abonde dans le même sens. Il précise qu'il nommera un responsable politique pour chaque thématique. Le gros dossier, c'est sûr que c'est la réconciliation, d'abord et avant tout, avoir confiance l'un envers l'autre , dit-il.