La grève tournante paralyse successivement diverses régions au pays, le temps d’une journée.

Ce moyen de pression du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) intervient après dix mois de négociation avec Postes Canada pour le renouvellement des conventions collectives des facteurs urbains et des facteurs ruraux et suburbains. Près de 50 000 employés sont visés par ces conventions collectives.

La STTP demande à la partie patronale d’augmenter les salaires des facteurs, de leur garantir une meilleure sécurité d’emploi, de mettre un terme aux heures supplémentaires obligatoires et d’améliorer les mesures de sécurité et de santé au travail.

Par communiqué, Postes Canada affirme avoir déposé une offre acceptable « qui ne demande aucune concession », mais les négociations stagnent toujours.

La semaine dernière, la ministre fédérale de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail, Patricia Hajdu, a nommé le médiateur Morton Mitchnick pour accélérer la résolution du conflit. Il est l’ancien président de la Commission des relations de travail de l'Ontario.